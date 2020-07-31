Экономист объяснил причины роста доллара и евро

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Анастасия Румянцева
Руководитель консультационной практики «Управленческие решения деловых проблем», кандидат экономических наук Евгений Змиев прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая, а курс евро вырос до 87,59 рубля.
Экономист объяснил причины роста доллара и евро
  • © Denis CHARLET / AFP

«Рост курса доллара и евро к рублю вполне объясним. Дело в том, что такое сильное падение нефти, которое было несколько месяцев ранее, совсем не сильно отразилось на курсе рубля. По средневзвешенным показателям, когда нефть была на уровне $18-20 за баррель, курс рубля должен был быть около 90 рублей за доллар, он таким не был», — пояснил эксперт.

Он добавил, что когда нефть «отскочила до $40 за баррель, и находится на этом уровне уже продолжительное время», курс рубля очень снизился, практически до уровня 68-70 рублей за доллар, в то время как раньше эти же значения можно было наблюдать при $60 за баррель.

Змиев отметил, что монетарные власти, используя свои механизмы, «несколько отпустили курс валют», и, естественно, как добавил аналитик, курс «стал приходить в равновесное состояние».

«Надо понимать, что панические настроения здесь могут быть, волатильность может быть очень высокая, могут в один день курсы взлетать на несколько рублей, на следующий день падать на несколько рублей», — заключил он.

Ранее сообщалось, что, по данным Мосбиржи, курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая, а курс евро вырос до 87,59 рубля.

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