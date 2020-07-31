Эксперт прокомментировала рост доллара и евро

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT данные о том, что курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая, а курс евро вырос до 87,59 рубля.

Мильчакова отметила, что в настоящее время снижается аппетит к риску, то есть желание инвестировать в рисковые активы, и, как добавила специалист, инвесторы ищут «безопасную гавань».

«Но, самое главное, что доллар безопасной гаванью не является уже. Какие-то инвесторы продают валюту и перекладывают в монетарное золото. Такая неопределённость на рынке на фоне пандемии и опасения замедления мировой экономики приводят к тому, что из валют развивающихся стран бегут в доллар и евро, а из доллара, в свою очередь, в золото», — добавила она.

По слова Мильчаковой, если говорить конкретно о евро, в Евросоюзе лидеры стран всё-таки договорились о создании общего фонда поддержки стран, наиболее пострадавших от коронавируса, а в США, наоборот, одобрение нового пакета господдержки экономики буксует.

«Поэтому сейчас при сравнении между долларом и евро — евро намного привлекательнее, поэтому евро и растёт такими темпами», — заключила аналитик.

Ранее сообщалось, что, по данным Мосбиржи, курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая, а курс евро вырос до 87,59 рубля.