Эксперт прокомментировала рост доллара и евро

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT данные о том, что курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая, а курс евро вырос до 87,59 рубля.
Эксперт прокомментировала рост доллара и евро
  • РИА Новости

Мильчакова отметила, что в настоящее время снижается аппетит к риску, то есть желание инвестировать в рисковые активы, и, как добавила специалист, инвесторы ищут «безопасную гавань».

«Но, самое главное, что доллар безопасной гаванью не является уже. Какие-то инвесторы продают валюту и перекладывают в монетарное золото. Такая неопределённость на рынке на фоне пандемии и опасения замедления мировой экономики приводят к тому, что из валют развивающихся стран бегут в доллар и евро, а из доллара, в свою очередь, в золото», — добавила она.

По слова Мильчаковой, если говорить конкретно о евро, в Евросоюзе лидеры стран всё-таки договорились о создании общего фонда поддержки стран, наиболее пострадавших от коронавируса, а в США, наоборот, одобрение нового пакета господдержки экономики буксует.

«Поэтому сейчас при сравнении между долларом и евро — евро намного привлекательнее, поэтому евро и растёт такими темпами», — заключила аналитик.

Ранее сообщалось, что, по данным Мосбиржи, курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая, а курс евро вырос до 87,59 рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить