Эксперт оценил перспективы энергетического рынка

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил перспективы энергетического рынка.
Эксперт оценил перспективы энергетического рынка
  • Reuters

«Автомобильный транспорт со временем будет электрифицирован. Двигатель внутреннего сгорания уступит место электрическому. Вопрос в том, откуда будет браться это электричество», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, или это прямая зарядка на станциях, вырабатывающих энергию на основе неких ресурсов, или это могут быть проекты, к примеру, на солнечных батареях.

«Думаю, водород будет ключевым источником энергии со второй половины нашего века. Его можно запасать, как и любой газ. То есть аккумулировать. Также можно вырабатывать электроэнергию с помощью топливных элементов на его основе», — прогнозирует Пикин.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на газ.

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