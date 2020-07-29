Глава ФРС прокомментировал экономическую ситуацию в США

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Глава ФРС США Джером Пауэлл прокомментировал экономическую ситуацию в стране, отметив, что многое зависит от шагов властей.
Глава ФРС прокомментировал экономическую ситуацию в США
  • Reuters

«Путь вперёд будет также зависеть от политических действий, предпринимаемых на всех уровнях власти, с целью поддержки восстановления (экономики. — RT) на такое время, какое потребуется», — сказал он на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что пока непонятно, насколько стабильным будет восстановление экономического роста. По словам Пуэлла, это зависит от ситуации с коронавирусом.

27 июля СМИ рассказали детали законопроекта, который предполагает выделение $1 трлн на поддержку экономики США.

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