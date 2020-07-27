СМИ выяснили детали плана о выделении $1 трлн на поддержку экономики США

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СМИ рассказали детали законопроекта, который предполагает выделение $1 трлн на поддержку экономики США.
СМИ выяснили детали плана о выделении $1 трлн на поддержку экономики США
  • Reuters

Как указывает The Washington Post со ссылкой на источники, в соответствующем плане, согласованном Белым домом с республиканцами в конгрессе США, предполагается сокращение федеральных надбавок по безработице.

Отмечается, что, по задумке авторов законопроекта, доплаты будут сокращены с $600 в неделю до $200 в неделю. В плане подчёркивается, что пособие по безработице не должно превышать 70% зарплаты.

Вместе с этим издание пишет, что демократы, контролирующие палату представителей США, уже высказались в пользу продления действующего пособия до конца года.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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