В Болгарии завершили ремонт газопровода

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Компания «Булгартрансгаз» сообщила о завершении ремонта газопровода в Болгарии.
В Болгарии завершили ремонт газопровода
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте компании.

«После аварии 27 июля группа «Булгартрансгаз» отремонтировала магистральный трубопровод из Республики Болгария в Греческую Республику в районе Кулата», — говорится в заявлении.

Уточняется, что поставки газа в Грецию возобновлены.

«Все заявки на газовый день будут выполнены в полном объёме как из Болгарии в Грецию, так и в обратном направлении», — уточняется в сообщении.

Ранее в «Булгартрансгазе» сообщили об аварии на газопроводе в Болгарии. Компания «Газпром экспорт» высказалась по поводу данного происшествия.

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