В Болгарии завершили ремонт газопровода
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте компании.
«После аварии 27 июля группа «Булгартрансгаз» отремонтировала магистральный трубопровод из Республики Болгария в Греческую Республику в районе Кулата», — говорится в заявлении.
Уточняется, что поставки газа в Грецию возобновлены.
«Все заявки на газовый день будут выполнены в полном объёме как из Болгарии в Грецию, так и в обратном направлении», — уточняется в сообщении.
Ранее в «Булгартрансгазе» сообщили об аварии на газопроводе в Болгарии. Компания «Газпром экспорт» высказалась по поводу данного происшествия.