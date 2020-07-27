В Болгарии произошла авария на газопроводе

Компания «Булгартрансгаз» сообщила об аварии на газопроводе в Болгарии.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Произошла авария на газопроводе в Греческую Республику. Авария вызвала нарушение целостности газопровода в 200 м от станции в Кулате», — указывается в заявлении.

Отмечается, что повреждённая секция была вырезана. Также были предприняты все необходимые действия для срочных ремонтных работ и восстановления транспортировки природного газа в Грецию.

«Никто не пострадал», — подчёркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».