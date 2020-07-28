В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России

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Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

Как она отметила в ходе конференции газеты «Ведомости», экономика России восстановится к уровню 2019 года только в I квартале 2022 года.

«Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только где-то в I квартале 2022 года и выход к тренду, который виделся до этого, где-то к концу 2022 года», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим Юдаева отметила, что кризис также приведёт к структурным сдвигам в экономике, которые будут связаны с цифровизацией.

Ранее в ЦБ оценили влияние коронавируса на российскую экономику.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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