В Минфине разъяснили поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

В Минфине заявили, что поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в ПФР нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса. Об этом сообщили РИА Новости.

«По сути это техническая правка», — сказали в министерстве.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минфин предложил перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства, законность получения которых невозможно доказать. Как уточнялось, законопроект внесли в правительство, новые нормы могут быть приняты в декабре 2020 года.

В марте сообщалось, что Минфин России предложил разрешить конфискацию денег в рублях или иностранной валюте в случае незаконного вывода средств за рубеж, в частности при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.