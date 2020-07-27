На Ставрополье рассказали о росте зарплат

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На Ставрополье рассказали о росте средней заработной платы за период с января по май 2020 года.
На Ставрополье рассказали о росте зарплат
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Согласно официальной статистике, средняя зарплата населения в январе — мае 2020 года выросла на 7,2% и достигла 31 681,3 рубля. Реальный рост заработной платы, то есть с учётом роста цен, составил 4%.

В тройку самых высокодоходных отраслей входят финансовая и страховая сферы (средняя зарплата — 53,1 тыс. рублей), добыча полезных ископаемых (41,5 тыс. рублей), энергетика (40,6 тыс. рублей).

Ранее kp.ru со ссылкой на пресс-службу компании Head Hunter сообщала о самых высокооплачиваемых профессиях в Санкт-Петербурге.

 

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