Кабмин одобрил ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
- РИА Новости
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Об этом говорится на сайте кабмина.
«Одобрить проект федерального закона «О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией — с другой стороны», — указывается в заявлении.
Отмечается, что законопроект будет внесён в Государственную думу в установленном порядке.
В октябре 2019 года ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании ЗСТ.