Кабмин одобрил ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

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Российское правительство одобрило ратификацию соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией.
Кабмин одобрил ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией — с другой стороны», — указывается в заявлении.

Отмечается, что законопроект будет внесён в Государственную думу в установленном порядке.

В октябре 2019 года ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании ЗСТ.

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