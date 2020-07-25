Кабмин одобрил ратификацию соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

Российское правительство одобрило ратификацию соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией — с другой стороны», — указывается в заявлении.

Отмечается, что законопроект будет внесён в Государственную думу в установленном порядке.

В октябре 2019 года ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании ЗСТ.