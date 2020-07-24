Экономист прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,25%

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Экономист и политолог Никита Масленников прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,25%.
Экономист прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,25%
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Пока до очередного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке мы будем выжидать до 18 сентября. До этой даты будет данная ставка», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, регулятор будет наблюдать, как развивается ситуация с потребительским спросом.

Со своей стороны, инвестиционный аналитик Рами Зайцман в беседе с ФБА «Экономика сегодня» напомнил, что от ключевой ставки зависит, насколько дешёвыми могут быть кредиты для бизнеса.

«Ниже процентные ставки будут и по ипотеке», — отметил эксперт.

По его словам, спрос на жильё продолжает расти.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал решение ЦБ.

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