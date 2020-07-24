Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,25%

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,25%.
Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,25%
  • РИА Новости

«В экономике появятся длинные и дешёвые деньги на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат и расширение производства. Население сможет себе позволить приобретение товаров и услуг, что подтолкнёт потребительский спрос», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, банки смогут снизить ставки по кредитам, чтобы привлечь население.

Ранее экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU оценил снижение ключевой ставки до 4,25%.

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