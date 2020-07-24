Экономист оценил снижение ключевой ставки до 4,25%

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Экономист Виталий Калугин оценил снижение ключевой ставки до 4,25%.
Экономист оценил снижение ключевой ставки до 4,25%
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что банки могут начать снижать проценты по депозитным вкладам.

«Долгосрочный депозит будет в районе 4%», — считает эксперт.

Кроме того, Калугин полагает, что не стоит ожидать снижения ипотечных ставок.

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 4,25% годовых.

19 июня Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых.

Ранее экономист и политолог Никита Масленников в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.

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