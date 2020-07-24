Экономист оценил снижение ключевой ставки до 4,25%
- РИА Новости
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что банки могут начать снижать проценты по депозитным вкладам.
«Долгосрочный депозит будет в районе 4%», — считает эксперт.
Кроме того, Калугин полагает, что не стоит ожидать снижения ипотечных ставок.
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 4,25% годовых.
19 июня Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых.
Ранее экономист и политолог Никита Масленников в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.