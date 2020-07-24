В Москве назвали самые популярные направления для экспорта у предпринимателей

Стали известны самые популярные направления для экспорта у предпринимателей в Москве.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Столичные предприниматели уже оценили удобство индивидуального подхода к аналитическим исследованиям. Представители бизнеса активно пользуются новым продуктом Московского экспортного центра. 82% получателей услуги им полностью удовлетворены», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, 11% полученных запросов касаются рынка Германии, 8% — Казахстана, 7,5% — Франции.

Среди популярных отраслей — электроника и электротехника (31%), пищевая промышленность (23%), машины и оборудование (17%).

Как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.