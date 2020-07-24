ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

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Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у акционерного общества «Народный банк», а также у коммерческого банка «Невастройинвест», сообщила пресс-служба регулятора.
ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»
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Отмечается, что такое решение в отношении «Народного банка» было принято в том числе из-за занижения величины необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Уточняется, что ранее ЦБ уже не раз применял к банку меры.

В отношении банка «Невастройинвест» сообщается, что кредитная организация допустила нарушения закона в области противодействия легализации доходов.

«Нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России», — указано в тексте.

Ранее Центробанк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы».

Также президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян прокомментировал в беседе с НСН предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.

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