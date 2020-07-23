В Госдуме прокомментировали предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения

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Зампред председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.
В Госдуме прокомментировали предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения
  • РИА Новости

«Если есть такое коллективное обращение, основанное на мнении людей, понимающих в этой отрасли, то мы обязаны его рассмотреть», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, мошеннические действия с использованием интернета и мобильных приложений довольно распространены.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что в случае запрета получение кредита будет оформляться непосредственно в банковском отделении, что приведёт к увеличению нагрузки на персонал.

«Здесь, скорее, нужно вести речь о том, чтобы создать действенные инструменты борьбы с мошенничеством с использованием мобильных приложений», — отметил он.

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

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