Эксперт прокомментировал предложение отменить запрет на импорт бензина

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Эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев прокомментировал предложение отменить запрет на импорт бензина.
Эксперт прокомментировал предложение отменить запрет на импорт бензина
  • РИА Новости

«Основания отменять запрет на импорт сейчас действительно есть», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, в настоящее время спрос на нефтепродукты постепенно восстанавливается.

По словам Гордеева, ситуация будет возвращаться к нормальной, и конкуренция на внутреннем рынке этому только поспособствует.

Эксперт добавил, что отмена ограничений пойдёт на пользу всем, кто так или иначе связан с топливным рынком.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в беседе с телеканалом «360» заявил, что ситуация стабилизировалась, увеличился рост добычи нефти и реализации нефтепродуктов.

«Это позитивное решение, направленное на усиление конкуренции для того, чтобы цены не росли», — сказал Ананских.

Ранее сообщалось, что ФАС и Минэнерго подготовили меры по стабилизации рынка топлива.

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