ФАС и Минэнерго подготовили меры по стабилизации рынка топлива

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленный на поддержание стабильности рынка моторного топлива, говорится в совместном заявлении ведомств.
ФАС и Минэнерго подготовили меры по стабилизации рынка топлива
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

Как отмечается, меры также будут способствовать дальнейшему развитию биржевой торговли и повышению прозрачности деятельности участников рынка.

ФАС и Минэнерго по итогам совместных консультаций пришли к соглашению о необходимости увеличить минимальные объёмы продаж нефтепродуктов на бирже до уровня 11% по бензинам и 7,5% по дизельному топливу.

Кроме того, они достигли согласия о необходимости распространения обязанности по реализации нефтепродуктов в установленных объёмах на всех нефтепереработчиков (не только на тех, кто занимает доминирующее положение).

Будут введены в том числе меры ответственности за несоблюдение требований регулярности и равномерности при реализации нефтепродуктов на бирже.

В начале июля Минэнерго и ФАС рекомендовали нефтяным компаниям в максимально короткий срок увеличить биржевые продажи горючего.

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