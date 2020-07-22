Поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 регионов
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- РИА Новости
Первая часть финансовой поддержки в объёме 100 млрд рублей уже была распределена и предоставлена 56 субъектам России в конце мая.
«После принятия решения второй транш в объёме 100 млрд рублей в трёхдневный срок будет доведён до регионов. Предполагается, что поддержку получат 69 субъектов России», — приводит РИА Новости сообщение российского Минфина.
Отмечается, что осенью регионам будет направлен третий транш поддержки в объёме 100 млрд рублей.
Ранее Минфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам.