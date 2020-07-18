Минфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам

Россия планирует вернуться к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В министерстве отметили, что благодаря относительно высокой действенности российских антикризисных мер сокращение отечественной экономики будет не таким глубоким, как в других странах.

При этом восстановление экономики в России будет более динамичным, считают в Минфине.

«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — заявили в ведомстве.

Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что федеральный бюджет России из-за ограничений, введённых в связи с пандемией, потерял более 1 трлн рублей.