Минфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам
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- РИА Новости
В министерстве отметили, что благодаря относительно высокой действенности российских антикризисных мер сокращение отечественной экономики будет не таким глубоким, как в других странах.
При этом восстановление экономики в России будет более динамичным, считают в Минфине.
«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — заявили в ведомстве.
Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что федеральный бюджет России из-за ограничений, введённых в связи с пандемией, потерял более 1 трлн рублей.