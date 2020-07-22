В Севастополе рассказали о грантах для лауреатов конкурса молодых предпринимателей

Первые победители грантового конкурса «Лёгкий старт» для молодых предпринимателей в Севастополе начали получать поддержку.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Было выбрано 57 победителей, которые в общей сложности получат 17 млн рублей от правительства Севастополя. Средний возраст победителей — 26 лет», — заявила вице-губернатор Мария Литовко.

Размер господдержки составляет до 300 тыс. рублей.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.