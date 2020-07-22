В Севастополе рассказали о грантах для лауреатов конкурса молодых предпринимателей
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Было выбрано 57 победителей, которые в общей сложности получат 17 млн рублей от правительства Севастополя. Средний возраст победителей — 26 лет», — заявила вице-губернатор Мария Литовко.
Размер господдержки составляет до 300 тыс. рублей.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.