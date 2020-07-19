Страны G20 сделают всё для противостояния последствиям пандемии COVID-19

Страны G20 сделают всё возможное для противостояния последствиям пандемии коронавируса, говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран «двадцатки».

«Мы решительно настроены продолжать использовать все доступные инструменты для защиты жизней людей», — цитирует РИА Новости заявление.

Отмечается, что будут предприняты меры по сохранению рабочих мест и доходов, а также по поддержке мировой экономики.

Также была отмечена необходимость создания международной системы налогообложения.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.