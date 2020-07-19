Страны G20 сделают всё для противостояния последствиям пандемии COVID-19
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«Мы решительно настроены продолжать использовать все доступные инструменты для защиты жизней людей», — цитирует РИА Новости заявление.
Отмечается, что будут предприняты меры по сохранению рабочих мест и доходов, а также по поддержке мировой экономики.
Также была отмечена необходимость создания международной системы налогообложения.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.