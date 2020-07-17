Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения
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«Повышение тарифов означает, что ресурсоснабжающие организации будут иметь средства на проведение плановых ремонтов сетей, на развитие инфраструктуры», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, в результате большее число граждан получат доступ к ресурсам.
Со своей стороны, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН напомнил, что обычно тарифы повышаются с 1 июля, а сейчас — с 1 августа.
«Это плановое событие», — сказал он.
Как добавил эксперт, цены на газ в стране даже относительно покупательской способности населения остаются низкими.
В начале апреля ФАС представила проекты об увеличении с 1 июля цен на газ как для населения, так и для промышленности, однако позже предложила временно заморозить индексацию, и повышения не произошло.
Летом 2019 года цены на газ, предназначенный для реализации населению, индексировались на 1,4%, годом ранее — на 3,4%.