Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения

Короткая ссылка
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал сообщение о том, что индексация оптовых цен на газ для населения в России произойдёт с 1 августа.
Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения
  • Pixabay

«Повышение тарифов означает, что ресурсоснабжающие организации будут иметь средства на проведение плановых ремонтов сетей, на развитие инфраструктуры», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в результате большее число граждан получат доступ к ресурсам.

Со своей стороны, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН напомнил, что обычно тарифы повышаются с 1 июля, а сейчас — с 1 августа.

«Это плановое событие», — сказал он.

Как добавил эксперт, цены на газ в стране даже относительно покупательской способности населения остаются низкими.

В начале апреля ФАС представила проекты об увеличении с 1 июля цен на газ как для населения, так и для промышленности, однако позже предложила временно заморозить индексацию, и повышения не произошло.

Летом 2019 года цены на газ, предназначенный для реализации населению, индексировались на 1,4%, годом ранее — на 3,4%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить