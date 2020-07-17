Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал сообщение о том, что индексация оптовых цен на газ для населения в России произойдёт с 1 августа.

«Повышение тарифов означает, что ресурсоснабжающие организации будут иметь средства на проведение плановых ремонтов сетей, на развитие инфраструктуры», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в результате большее число граждан получат доступ к ресурсам.

Со своей стороны, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН напомнил, что обычно тарифы повышаются с 1 июля, а сейчас — с 1 августа.

«Это плановое событие», — сказал он.

Как добавил эксперт, цены на газ в стране даже относительно покупательской способности населения остаются низкими.

В начале апреля ФАС представила проекты об увеличении с 1 июля цен на газ как для населения, так и для промышленности, однако позже предложила временно заморозить индексацию, и повышения не произошло.

Летом 2019 года цены на газ, предназначенный для реализации населению, индексировались на 1,4%, годом ранее — на 3,4%.