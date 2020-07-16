Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

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Индексация оптовых цен на газ для населения в России произойдёт с 1 августа, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа
  • ©pixabay.com

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в тексте.

В начале апреля ФАС представила проекты об увеличении с 1 июля цен на газ как для населения, так и для промышленности, однако позже предложила временно заморозить индексацию, и повышения не произошло.

Летом 2019 года цены на газ, предназначенный для реализации населению, индексировались на 1,4%, годом ранее — на 3,4%.

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