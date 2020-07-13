Набиуллина рассказала о ситуации с ипотекой в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации рассказала о ситуации с ипотекой в России.

Она отметила, что «ипотека замедлилась в период пандемии, как и остальные виды кредитования, но возвращается к росту».

«Благодаря, с одной стороны, в целом снижению, общему снижению процентных ставок и регуляторным послаблениям — мы приняли специальные меры по ипотеке. С другой стороны, конечно, государственной программе льготной ипотеки, по которой в июне было выдано кредитов более чем на 100 млрд рублей», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Она добавила, что «суммарно за первую половину 2020 года кредиты гражданам увеличились на 4,1%», это, по её словам, «сильно ниже, чем в первом полугодии прошлого года — тогда было 9,7%».

Ранее сообщалось, что Сбербанк принял решение снизить ставки по ипотечным кредитам на 0,5 п. п.

Российский лидер Владимир Путин 23 июня в ходе обращения к гражданам предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5%. Так, он выступил с инициативой выдавать её на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах.