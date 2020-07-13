Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что на данный момент верхний порог составляет около $50 за баррель.

«Но если меры ОПЕК+ продолжат существовать, то это значение продолжит отодвигаться вверх. До каких именно уровней, сейчас предсказать сложно», — считает Шабанов.

Ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с Newinform выразил мнение, что прогнозировать цену на нефть на пять лет вперёд — неблагодарное занятие.