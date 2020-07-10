Эксперт прокомментировал прогноз о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

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Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал прогноз о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году.
Эксперт прокомментировал прогноз о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году
  • Reuters

«Сейчас в прогнозах нет дефицита. Можно услышать прогнозы о том, что нефть будет и $2 стоить, и $150», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, не стоит рассчитывать на то, что уйдут инвестиции и добыча, а цены вырастут до заоблачных показателей.

«Надо готовиться к реальному периоду цен в коридоре $40 — 50 за баррель», — добавил эксперт.

Со своей стороны, выразил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с Newinform выразил мнение, что прогнозировать цену на нефть на пять лет вперёд — неблагодарное занятие.

«К 2025 году может произойти множество всяких событий, которые могут повлиять на цену как в одну, так и в другую сторону», — пояснил он.

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин оценил прогноз о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году.

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