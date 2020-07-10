Аналитик оценил прогноз о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

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Финансовый аналитик Виталий Калугин оценил прогноз о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году.
Аналитик оценил прогноз о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году
  • Reuters

«Я к таким прогнозам отношусь весьма скептически. В данном случае вероятность, что нефть окажется на таком уровне, мизерная», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, нефть будет колебаться в районе $45—55 за баррель в ближайшие пять лет.

По мнению Калугина, цены уже не станут устойчиво находиться на уровне $20 или $150 за баррель.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

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