Эксперт оценил прогноз о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году
- Reuters
«К мировому рынку нефти нельзя подходить с линейными оценками и прогнозами», — цитирует эксперта oilcapital.ru.
По словам Мищенко, расчёты по недоинвестированию нефтегазовых проектов находятся скорее в теоретической плоскости.
Как отметил эксперт, платформа ОПЕК+ может работать и на сокращение, и на увеличение добычи.
«Темпы заболевания коронавирусной инфекцией в мире, а также меры по предотвращению её распространения будут существенно влиять на спрос», — прогнозирует он.
Мищенко не исключил, что пандемия ослабнет уже к концу 2020 года и мировой спрос начнёт восстановление.
Ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с Newinform выразил мнение, что прогнозировать цену на нефть на пять лет вперёд — неблагодарное занятие.