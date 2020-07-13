Эксперт оценил прогноз о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году

Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики России Вячеслав Мищенко прокомментировал прогноз о возможном росте цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году.

«К мировому рынку нефти нельзя подходить с линейными оценками и прогнозами», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Мищенко, расчёты по недоинвестированию нефтегазовых проектов находятся скорее в теоретической плоскости.

Как отметил эксперт, платформа ОПЕК+ может работать и на сокращение, и на увеличение добычи.

«Темпы заболевания коронавирусной инфекцией в мире, а также меры по предотвращению её распространения будут существенно влиять на спрос», — прогнозирует он.

Мищенко не исключил, что пандемия ослабнет уже к концу 2020 года и мировой спрос начнёт восстановление.

Ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с Newinform выразил мнение, что прогнозировать цену на нефть на пять лет вперёд — неблагодарное занятие.