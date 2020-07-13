В России предупредили о возможном закрытии к осени четверти ТЦ

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Четверть российских торговых центров может закрыться к осени, предупредили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). Об этом сообщает РИА Новости.
В России предупредили о возможном закрытии к осени четверти ТЦ
  • РИА Новости

Организация попросила правительство перенести сроки уплаты налогов за 2020 год. По её данным, без отсрочки общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей.

Как напомнили в РСТЦ, 1 июля закончился срок моратория на взыскание задолженностей и к концу месяца собственники обязаны всё погасить.

«Отрасль в целом не имеет этих денег и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведёт к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроется», — говорится в сообщении.

В союзе призвали принять оперативные меры по поддержке индустрии, указав на то, что она обеспечивает более 25% оборота розничной торговли страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сфера торговли вернулась на уровень 2019 года.

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