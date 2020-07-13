В России предупредили о возможном закрытии к осени четверти ТЦ

Четверть российских торговых центров может закрыться к осени, предупредили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). Об этом сообщает РИА Новости.

Организация попросила правительство перенести сроки уплаты налогов за 2020 год. По её данным, без отсрочки общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей.

Как напомнили в РСТЦ, 1 июля закончился срок моратория на взыскание задолженностей и к концу месяца собственники обязаны всё погасить.

«Отрасль в целом не имеет этих денег и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведёт к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроется», — говорится в сообщении.

В союзе призвали принять оперативные меры по поддержке индустрии, указав на то, что она обеспечивает более 25% оборота розничной торговли страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сфера торговли вернулась на уровень 2019 года.