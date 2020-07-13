Среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 30,7% в июне
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Показатели марта превышены на 6,8%.
«На прошлой неделе продолжилось заметное оживление потребительского спроса. Оборот предприятий торговли и услуг за 29 июня — 5 июля вырос на 10,4% к неделе 23 — 29 марта и на 9,3% к аналогичной неделе 2019 года», — отметил Ефимов.
По его словам, самые пострадавшие в апреле и мае от пандемии отрасли восстанавливаются опережающими темпами: суммарный рост оборота составил почти 30%.
Ранее НСН сообщала, что на портале поставщиков Москвы заключили более 157 тыс. контрактов с начала 2020 года.