На портале поставщиков Москвы заключили более 157 тысяч контрактов с начала года

На портале поставщиков Москвы заключили более 157 тыс. контрактов с начала 2020 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пятая часть контрактов подписана с региональными заказчиками.

Лидеры по сумме и числу соглашений — Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская и Кемеровская области.

Чаще всего в 2020 году закупали медицинские товары. Также отмечен спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту, строительные материалы.

«Общая сумма контрактов превышает 19 млрд рублей. С ресурсом работают уже 34 региона России, и за первое полугодие региональные заказчики заключили свыше 30 тыс. контрактов на сумму 2,6 млрд рублей», — заявил вице-мэр.

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