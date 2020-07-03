На портале поставщиков Москвы заключили более 157 тысяч контрактов с начала года
- mos-tender.com
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пятая часть контрактов подписана с региональными заказчиками.
Лидеры по сумме и числу соглашений — Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская и Кемеровская области.
Чаще всего в 2020 году закупали медицинские товары. Также отмечен спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту, строительные материалы.
«Общая сумма контрактов превышает 19 млрд рублей. С ресурсом работают уже 34 региона России, и за первое полугодие региональные заказчики заключили свыше 30 тыс. контрактов на сумму 2,6 млрд рублей», — заявил вице-мэр.
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