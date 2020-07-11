Кудрин сообщил о застое в экономике

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
Кудрин сообщил о застое в экономике
  • © Пресс-служба Совета Федерации

«К сожалению, мы стоим. Мы в застое», — приводит РИА Новости слова Кудрина.

Он отметил, что главной причиной торможения экономики стало «непроведение достаточных структурных институциональных реформ».

По его словам, необходима реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.

В июне Кудрин заявлял, что национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки.

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