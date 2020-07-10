Эксперт оценил ситуацию с СПГ

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов оценил ситуацию с СПГ.

«Спрос рекордно упал как на европейском рынке, так и на азиатском, который ещё несколько лет назад считался премиальным. И американская отрасль производства сжиженного газа сейчас пока сохраняет надежды на восстановление, хотя дела у неё с каждым днём всё хуже», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, остаются два фактора риска. Первый — ситуация в Евросоюзе, который благодаря тёплой погоде может сохранить существенные запасы в своих хранилищах, из-за чего американский газ при его нынешней цене не найдёт спроса.

Вторым фактором Перов назвал ситуацию с коронавирусом, которая может привести к новому снижению спроса на энергоносители по всему миру.

«В то же время себестоимость производства СПГ в России даёт ей возможность успешно конкурировать», — добавил эксперт.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на газ.