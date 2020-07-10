Предприниматель из Петербурга рассказала о работе во время пандемии

Предприниматель Ксения Зверева из Санкт-Петербурга рассказала о работе своего бизнеса по пошиву свадебных платьев во время пандемии.

В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» она напомнила, что из-за режима самоизоляции в городе стали отменять свадьбы.

«В нашей базе было более 150 невест на этот сезон. Исходя из этого я планировала выручку и прибыль», — сказала Зверева.

Инвестор предложил ей начать шить пижамы. Стартовали с 50 заказов в месяц. В результате один салон превратился в сеть магазинов домашней одежды. За месяц Зверева нашла партнёров в 14 городах в трёх странах, которые стали продавать пижамы по франшизе. Производство переместили в Москву.

«Я, конечно, не могу сказать, что благодарна коронавирусу, но я поняла: самое важное — это не растеряться в трудный момент и продолжать работать, продолжать что-то делать», — заявила Зверева.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.