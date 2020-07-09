Московская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности

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Подмосковье поднялось на пятую строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, подготовленного АСИ. Власти Подмосковья отметили важность работы по улучшению инвестиционного климата в регионе.
Московская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности
  • РИА Новости

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что власти серьёзно работают над улучшением показателей.

«Когда берёшь следующую планку — мы начинали с 22-го места, а сейчас пятое, — всегда приятно, — передаёт слова главы региона телеканал «360». — Но каждый раз сложнее улучшать результат. Для нас экономика, инвестиционный климат — всё это определяющие вещи. Особенно сейчас, когда все регионы пострадали от COVID-19, были большие затраты».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс» сообщала, что самыми экономически здоровыми регионами России в прошедшем 2019 году стали Москва, Сахалинская и Тюменская области.

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