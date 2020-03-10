Названы самые экономически здоровые регионы России
- АГН «Москва»
Как отмечается, их индекс составил 98%, 97% и 83% соответственно.
Также в пятёрку вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (81% и 80%).
Согласно исследованию, наилучшую динамику продемонстрировал Сахалин, который прибавил 59%. Эксперты объяснили это тем, что регион богат сырьём, что не только влияет на темпы экономического роста, но и притягивает инвестиции.
В целом в рейтинг вошли субъекты, богатые сырьём, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту, говорится в материале.
В тройку антилидеров попали Карачаево-Черкесия (-64%), Ингушетия (-66%) и Тува (-70%), для которых характерны зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора.
Ранее были названы наиболее инвестиционно привлекательные российские регионы.