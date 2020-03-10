Названы самые экономически здоровые регионы России

Москва, Сахалинская и Тюменская области стали самыми экономически здоровыми регионами России в 2019 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс».

Как отмечается, их индекс составил 98%, 97% и 83% соответственно.

Также в пятёрку вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (81% и 80%).

Согласно исследованию, наилучшую динамику продемонстрировал Сахалин, который прибавил 59%. Эксперты объяснили это тем, что регион богат сырьём, что не только влияет на темпы экономического роста, но и притягивает инвестиции.

В целом в рейтинг вошли субъекты, богатые сырьём, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту, говорится в материале.

В тройку антилидеров попали Карачаево-Черкесия (-64%), Ингушетия (-66%) и Тува (-70%), для которых характерны зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора.

Ранее были названы наиболее инвестиционно привлекательные российские регионы.