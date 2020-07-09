В США заявили о значительном росте дефицита бюджета страны в июне

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Бюджетное управление конгресса США представило данные, согласно которым дефицит федерального бюджета страны в июне 2020 года составил $863 млрд. В этом же месяце прошлого года он составлял $8 млрд.
В США заявили о значительном росте дефицита бюджета страны в июне
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию управления.

Уточняется, что рост расходов связан с пандемией коронавируса.

В соответствующем докладе также говорится, что за девять месяцев 2018—2019 финансового года (октябрь 2018 — июнь 2019) дефицит бюджета составлял $747 млрд, при этом данный показатель за девять месяцев 2020 финансового года составил $2,7 трлн.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года государственный долг США вырос почти на $3 трлн и впервые в истории превысил отметку $26 трлн. 

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