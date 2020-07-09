В США заявили о значительном росте дефицита бюджета страны в июне
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию управления.
Уточняется, что рост расходов связан с пандемией коронавируса.
В соответствующем докладе также говорится, что за девять месяцев 2018—2019 финансового года (октябрь 2018 — июнь 2019) дефицит бюджета составлял $747 млрд, при этом данный показатель за девять месяцев 2020 финансового года составил $2,7 трлн.
Ранее сообщалось, что с начала 2020 года государственный долг США вырос почти на $3 трлн и впервые в истории превысил отметку $26 трлн.