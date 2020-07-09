Цена на нефть Brent растёт

Мировая нефть торгуется разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,10%, составив $40,85 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,02% — до $43,30 за баррель.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что существует очень много факторов воздействия, которые могут постоянно меняться.