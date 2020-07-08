В Татарстане рассказали о поддержке предпринимателей

Предприниматели Татарстана получили поддержку из федерального и регионального бюджетов в объёме 25 млрд рублей без учёта налоговых и банковских каникул, реструктуризации.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на республиканское Минэкономики.

Для получения субсидий на прямую финансовую поддержку через Федеральную налоговую службу в апреле — мае региональными предпринимателями подано 79,3 тыс. заявлений. Выплачено свыше 2,4 млрд рублей.

По банковской программе беспроцентного кредитования на оплату труда сотрудников более тысячи предприятий получили поддержку на 2,79 млрд рублей.

Льготными кредитами под 2% воспользовались почти 2,3 тыс. предприятий на 7,6 млрд рублей. Более 11,6 млрд рублей предприниматели привлекли через программу льготного кредитования под 8,5% годовых.

Поддержку в размере 1,3 млрд рублей бизнесмены получили благодаря республиканским программам.

Ранее НСН сообщала, что на портале поставщиков Москвы заключили более 157 тыс. контрактов с начала 2020 года.