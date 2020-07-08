СМИ: Банки попросили ЦБ разрешить им обслуживать юрлиц по видеосвязи

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Некоторые банки попросили Банк России разрешить им обслуживать клиентов-юрлиц по видеосвязи, а также создать интегрированный с базой Федеральной налоговой службы портал для получения сведений об уже открытых счетах компаний.
СМИ: Банки попросили ЦБ разрешить им обслуживать юрлиц по видеосвязи
  • © Anton Belitsky
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей «СКБ-банка» и «БКС Банка».

Как рассказал представитель «СКБ-банка», дистанционная идентификация с использованием технологий распознавания лиц в видеопотоке электронных документов вместе с экспертной оценкой повысят доступность финансовых продуктов и сервисов для всех категорий клиентов. Кроме того, это обеспечит бесконтактный и удалённый процесс заключения договорных отношений.

В «БКС Банке» отметили, что клиенты могли бы дистанционно подтвердить свою личность — или по видеосвязи, или подавая запрос на открытие счёта с помощью ЕСИА или личного кабинета на сайте ФНС.

Такая возможность могла бы особенно пригодиться предпринимателям в удалённых или некрупных населённых пунктах, а также в период действия ограничительных и карантинных мер, полагают в «БКС Банке».

Ранее президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал сообщения о снижении среднего лимита овердрафта по дебетовым картам.

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