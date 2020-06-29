В АРБ прокомментировали сообщения о снижении среднего лимита овердрафта по дебетовым картам

Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян прокомментировал сообщения о снижении среднего лимита овердрафта по дебетовым картам.

В беседе с НСН он отметил, что платёжеспособность граждан снизилась.

«И вот в таких условиях овердрафты сокращаются, да и люди у нас не очень дисциплинированные и не очень любят считать. Они платят и не задумываются над тем, предусмотрен ли овердрафт», — сказал Тосунян.

Со своей стороны, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в беседе с газетой «Известия» напомнил, что овердрафт, по сути, похож на классическую кредитную линию, но отличается скоротечностью и более рисковым характером операций для банка, с чем связана, как правило, высокая стоимость заимствования.

«Оценка допустимых лимитов предоставления сумм сверх имеющихся у клиента на счёте проводится банками исходя из среднемесячных доходов физических и юридических лиц», — отметил он.

Как полагает Зельцер, с учётом экономической ситуации логично, что банки начали снижать свои риски по данному виду операций.

Ранее Госдуме предложили запретить банкам предлагать кредиты по телефону.