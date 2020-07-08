Внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами АТР вырос на 15%

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Внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 15%. За январь — апрель 2020 года оборот составил $483 млн.
Внешнеторговый оборот Нижегородской области со странами АТР вырос на 15%
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области.

Директор департамента внешних связей регионального кабмина Ольга Гусева рассказала, что лидерами в торговле являются Китай, Корея, Таиланд, Канада и Вьетнам.

Например, оборот с КНР за четыре месяца вырос на 26,1%, с Республикой Корея — на 29,2%, с Таиландом — на 28,5%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла второе место среди регионов — лидеров Центрального федерального округа по экспорту мороженого.

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