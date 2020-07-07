Эксперты рассказали о динамике спроса на небольшие покупки в кредит в июне

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Россияне стали активнее занимать у банков на покупку товаров, прежде всего это отразилось на рынке POS-кредитования.
Эксперты рассказали о динамике спроса на небольшие покупки в кредит в июне
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные НБКИ.

После снижения числа заявок от заёмщиков со 154 тыс. в день в марте до 101,5 тыс. в апреле показатель снова стал демонстрировать рост в мае, а в июне практически восстановился. В начале лета банки получали 149,4 тыс. заявок.

Самым показательным процесс восстановления признан в сегменте кредитов на покупку товаров на сумму до 30 тыс. рублей (85,5 тыс. заявок) и 30 тыс. — 100 тыс. рублей (57 тыс.).

«По мере снятия ограничительных мер в связи с карантином россияне возвращаются в торговые сети. В сегменте небольших POS-кредитов мы фиксируем практически полное восстановление спроса заёмщиков», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, в сегменте кредитов на сумму более 100 тыс. рублей спад остаётся существенным — заявок подаётся на 20% меньше, чем в марте.

Ранее президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал сообщения о снижении среднего лимита овердрафта по дебетовым картам.

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