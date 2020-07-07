Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП

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Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что спад мирового ВВП в 2020 году составит 4%, а в 2021 году ожидается рост на 5%.
Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП
  • Reuters

Об этом говорится в обновлённом докладе Еврокомиссии.

«Спад мирового ВВП в 2020 году из-за пандемии окажется большим, чем мы ожидали весной, и достигнет 4%, восстановление начнётся в 2021 году на уровне 5% ВВП», — приводит ТАСС его слова.

В мае Еврокомиссия оценивала спад мировой экономики по итогам 2020 года на уровне 3% ВВП.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года.

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