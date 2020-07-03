В Башкирии рассказали о господдержке фермеров в 2019 году

Короткая ссылка
В Башкирии объём государственной поддержки фермеров в 2019 году составил 1,16 млрд рублей.
В Башкирии рассказали о господдержке фермеров в 2019 году
  • Pixabay

Об этом сообщает Mkset.ru.

Как заявил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, участниками программ стали 26 семейных ферм и 21 начинающий фермер.

Ещё два гранта на общую сумму 28 млн рублей направлены на развитие материально-технической базы кооперативов.

«В 2019 году регион приступил к реализации мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — напомнил Фазрахманов.

По его словам, в результате за год создано 115 субъектов МСП и 210 новых рабочих мест.

Ранее RIA56 сообщало, что в 2019 году в Оренбургской области выдали 106 грантов на поддержку и развитие начинающих фермеров. Общая сумма превышает 400 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить