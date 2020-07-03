В Башкирии рассказали о господдержке фермеров в 2019 году

В Башкирии объём государственной поддержки фермеров в 2019 году составил 1,16 млрд рублей.

Об этом сообщает Mkset.ru.

Как заявил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, участниками программ стали 26 семейных ферм и 21 начинающий фермер.

Ещё два гранта на общую сумму 28 млн рублей направлены на развитие материально-технической базы кооперативов.

«В 2019 году регион приступил к реализации мероприятий регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — напомнил Фазрахманов.

По его словам, в результате за год создано 115 субъектов МСП и 210 новых рабочих мест.

Ранее RIA56 сообщало, что в 2019 году в Оренбургской области выдали 106 грантов на поддержку и развитие начинающих фермеров. Общая сумма превышает 400 млн рублей.