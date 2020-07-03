Аграрии Крыма получили более 1,2 млрд рублей господдержки с начала года

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С начала 2020 года Министерство сельского хозяйства Крыма направило аграриям более 1,2 млрд рублей господдержки.
Аграрии Крыма получили более 1,2 млрд рублей господдержки с начала года
  • © Тарас Литвиненко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин, аграрии получили более 43% запланированных бюджетных средств.

Всего на поддержку отрасли в 2020 году предоставлено 2,8 млрд рублей.

Также стало известно, что за первое полугодие аграрии Удмуртии получили господдержку в размере 988,74 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на республиканский Минсельхоз. Освоение годового лимита оценивается в 36%.

С 25 июня стартовала заявочная кампания на субсидирование покупки сельхозтехники. В 2020-м на данное направление направили 101,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Оренбургской области выдали 106 грантов на поддержку и развитие начинающих фермеров.

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