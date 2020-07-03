Аналитик оценила ситуацию на рынке золота

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Аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева оценила ситуацию на рынке золота.
Аналитик оценила ситуацию на рынке золота
  • Reuters

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что спрос на драгметалл как на актив-убежище всегда растёт в моменты нестабильности на финансовых рынках.

«Когда процентные ставки высокие, облигации выглядят привлекательнее золота, так как золото не даёт процентного дохода и, как правило, требует затрат на хранение (если имеется в виду физическое золото). Сейчас процентные ставки в США нулевые, привлекательность золота как актива-убежища очевидна», — сказала эксперт.

По её словам, для приостановки роста цен на золото необходимо возвращение аппетита к рискам у инвесторов, то есть должна появиться уверенность в том, что пик пандемии пройдёт, что экономика быстро может вернуться к росту, что на фондовом рынке не будет обновления годовых минимумов и что компании смогут в ближайшее время восстановить финансовые результаты до уровней начала года.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.

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