Аналитик оценила ситуацию на рынке золота

Аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева оценила ситуацию на рынке золота.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что спрос на драгметалл как на актив-убежище всегда растёт в моменты нестабильности на финансовых рынках.

«Когда процентные ставки высокие, облигации выглядят привлекательнее золота, так как золото не даёт процентного дохода и, как правило, требует затрат на хранение (если имеется в виду физическое золото). Сейчас процентные ставки в США нулевые, привлекательность золота как актива-убежища очевидна», — сказала эксперт.

По её словам, для приостановки роста цен на золото необходимо возвращение аппетита к рискам у инвесторов, то есть должна появиться уверенность в том, что пик пандемии пройдёт, что экономика быстро может вернуться к росту, что на фондовом рынке не будет обновления годовых минимумов и что компании смогут в ближайшее время восстановить финансовые результаты до уровней начала года.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.