Цена нефти марки Brent превысила $43 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что на 21:25 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне достигла $43,12 за баррель.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что существует очень много факторов воздействия, которые могут постоянно меняться.